Así celebra la NASA Halloween, con espeluznantes sonidos provenientes del espacio

La fiesta del Halloween sonará espacialmente: la NASA lanzó su lista de sonidos “fantasmales” desde la galaxia. ¿Cómo es esto? Vamos a escucharlo.

La NASA lanzó sus sonidos del espacio con un toque de Halloween, para la fiesta del 31 de octubre. En total son catorce pistas “fantasmales” en la plataforma Soundcloud.

Hace pocos días, la agencia espacial preparó temas musicales basados en imágenes de observatorios como el Chandra. Ahora, con el mismo material, solo hizo sonidos espeluznantes, terroríficos.

“Utilizando datos de nuestras naves espaciales, nuestros científicos recopilaron nuevos sonidos siniestros de las profundidades del espacio a tiempo para Halloween”, destacó la NASA.

“Escucha nuestra lista de reproducción llena de nuevos gemidos y silbidos de nuestro Universo, que asustarían a las criaturas más macabras”.

Los sonidos siniestros de la NASA para Halloween

Son cinco tonos del Observatorio Chandra de Rayos X y dos de Juno.

Los cuatro primeros son M16 Xray, Cassiopeia A Blast Wave High Energy; Cassiopeia A, Iron; y Cassiopeia A, Silicon. El quinto es un bono: Galactic Sonification.

Mientras, los dos restantes son Musical Tones from Jupiter Wavers Perijove 4 y Jupiter’s Auroras.

Además, están InSight Lander Martian Quake Sol 173 y 235. Otros son Planck Sounds of the Ancient Universe; y STEREO: Solar Winds Passing by NASA Satellites.

Sounds of Europas Plasma Waves y Sounds of Ganymede Plasma Waves, y Voyager 1: Plasma Waves of the Bow Shock of Jupiter completan la selección.

El mixtape de la NASA animaría cualquier fiesta de Halloween, o una reunión pequeña que se permita, por la pandemia.