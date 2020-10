Mortal Kombat 11 presenta a Rambo, Rain y Mileena como parte del Kombat Pack 2

Un nuevo combatiente llega a Mortal Kombat 11 y trae consigo toda la magia de los 80 que hacía falta para complementar la plantilla: Rambo.

Mortal Kombat 11 y toda la franquicia en sí, es conocida desde hace hace tiempo como el lugar perfecto para ver crossovers épicos entre franquicias. No vamos a ver a Steve de Minecraft como en Smash Bros, pero si podemos ver series como Robocop, Terminator, Alien, Predator, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, Batman, Spawn, God of War, The Texas Chainsaw Massacre y ahora, para sorpresa de todos, Rambo.

Soy su peor pesadilla

Haciendo su debut en la película titulada “First Blood” de 1982, John Rambo se ha consolidado como uno de los personajes más reconocidos en el mundo, teniendo muchas secuelas, parodias y knock-offs de sus películas en distintos países.

Y a pesar de que solamente hay algunos juegos basados en él, este personaje acaba de hacer historia al entrar a una de las franquicias de videojuegos más famosas de todos los tiempos: Mortal Kombat. Aquí te dejamos su video de presentación, en donde podemos ver también a dos legendarios personajes de Mortal Kombat: Rain y Mileena.

Ahora, no sabemos aún cuáles serán sus movimientos o sus Fatalities, pero algo ya sabemos casi por seguro, y eso es que esa animación de Rambo gritando mientras dispara al aire será su pantalla de victoria.

Este personaje llegará como parte del Kombat Pack 2 de MK11 y, además, como parte de Mortal Kombat 11 Ultimate, el cual contendrá los dos Kombat Packs, la expansión Aftermath y obviamente el juego base.

Además, Mortal Kombat 11 Ultimate llegará también para Xbox Series X y PlayStation 5 con menos tiempos de carga, visuales mejorados, resolución 4K dinámica y la opción de jugar en Cross-play y Cross-gen, lo que quiere decir que podrás jugar contra jugadores de todas las consolas y de generaciones pasadas por igual.

Sin duda vale mucho la pena conseguir esta versión si nunca has tenido el juego, al menos yo sé que la voy a conseguir.