Meteorito: los mejores memes tras la caída de un meteorito en Tamaulipas

En México cayó un meteorito, y aunque parece chiste, es una realidad. Pero como no podía ser de otra manera, tenemos muchos buenos memes.

Se reportó que un meteorito cayó en México y aunque era obvio que octubre no podía pasar sin algo de tal magnitud, los ciudadanos de igual manera se desconcertaron ante esto.

Y es que no todos los días cae un meteorito en donde vives. Así que , como no podía ser de otra manera, las personas comenzaron a tomar precauciones y sobre todo, comenzaron a hacer memes, justo como pasa con cada noticia rara nueva que ocurre este año.

Este año en serio será para recordar

Sabemos que han ocurrido muchas cosas este 2020, desde incendios, la pandemia que vivimos hoy en día, y muchísimas cosas más que pareen que no van a terminar nunca. Y aunque nada nos asegura que con la llegada del 2021 las cosas van a ser diferentes, al menos no podemos decir que no hemos sobrevivido a un fin del mundo real con tantas locuras que pasan.

El día de hoy, a parte del meteorito del cual veremos memes a continuación, también se vivió en México la llegada del huracán Delta a la península de Yucatán y el volcán Popocatépetl ha comenzado a lanzar cenizas que podrías llegar a la ciudad. Así que algunos de los memes que vemos a continuación nos muestran la manera en que algunos mexicanos se sienten el día de hoy.

Imagen real de ciudadanos de Tamaulipas tras la caída del #Meteorito pic.twitter.com/eBnUe2Y2Ur — Miguel Bravo (@ElDetectiveMike) October 7, 2020

Video del #meteorito de Monterrey con música de your name de fondo pic.twitter.com/vs4fMfOYIy — C² (@chris77507238) October 7, 2020

Teorías dicen que no era un #meteorito sino pruebas del Komodo 6000 😳 pic.twitter.com/IMiDrLBh6F — IFT DeclaredCono🕷️ (@ConeDeclared) October 7, 2020

Yo ayer en la noche en mi casa mientras en Yucatán entraba el Huracán Delta, caía un meteorito y el Popocatepetl presentaba actividad: #HuracanDelta #meteorito #Popocatepetl pic.twitter.com/Ilt4OGBDNo — Carlos Pramheda (@CarlosRamAG) October 7, 2020

Sin duda ya no sabemos qué esperar cuando nos vamos a dormir, al menos podemos estar tranquilos que en Septiembre no se haya presentado un sismo como los de los años anteriores. Pero algo es seguro, pues no importa todo lo que el mundo tenga preparado para nosotros, los mexicanos siempre seguiremos haciendo memes de cada cosa y tratando de pasarla bien.

Ahora esperemos a ver si realmente los extraterrestres llegarán a finales de mes o eso pasará en diciembre. Nos está matando la expectativa.