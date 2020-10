¿Mensajes ocultos en canciones? ¡Mira nuestro top 5!

Del pop al heavy metal.

¿Existen realmente mensajes ocultos en canciones? Muchas han logrado llamar la atención del público por los mitos que se generaban en torno a ellas.

¿Recuerdas alguna que se venga a tu mente? En este nuevo ranking de Mundo Bizarro vamos de Judas Priest a Xuxa y más.

Algunos artistas utilizaron esta herramienta casi como marketing y obvio, clásicos como The Beatles o The Eagles no podían quedar fuera. El caso de Judas Priest hizo bastante ruido en su época, también, e Iron Maiden siempre ha estado en la palestra bajo estos supuestos.

No olvides suscribirte al canal de nuestros compañeros de Mundo Bizarro y los dejamos con el video a continuación: