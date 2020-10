Marvel's Spider-Man: Miles Morales presenta nuevo traje épico

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sigue dando de que hablar previo a a su lanzamiento para la consola PlayStation 5, y es que parece que no solamente será un buen juego sino que será uno de los mejores títulos de este personaje que haya en la historia.

Una de las cosas que más nos llaman la atención es el hecho de que este personaje contará con distintos atuendos que puedes seleccionar, justo como pasó con el Spider-Man anterior, pero ahora tenemos un nuevo traje que parece que será el favorito de todos.

Spider-Man siempre será el favorito de muchas personas alrededor del mundo, y es que muchos crecimos con sus aventuras y con sus épicas batallas, además de que siempre tuvo villanos muy interesantes que le hicieron la vida imposible.

Pero a parte de todo eso, Spider-Man siempre ha sido conocido por tener una gran variedad de trajes a lo largo de su historia que llaman la atención por muchas cosas. Algunos de los mejores son el traje de negro, el de Iron Spider y hasta Spider-Punk. Pero el que llegará a PS5 con Miles Morales se ve realmente impresionante.

Here it is finally! The T.R.A.C.K. suit I designed for the SPIDER-MAN: MILES MORALES videogame!! Immensely honored and humbled to contribute a bit to this amazing piece of art that is this mindblowing game! #BeGreater #BeYourself #MilesMoralesPS4 pic.twitter.com/ug2XqtkLH2

— Javier Garrón (@JavierGarron) September 29, 2020