Marvel: ¿qué edad tiene en realidad Spider-Man?

Spider-Man siempre ha sido mostrado como un adolescente, tanto en los cómics como en las películas, salvo en las protagonizadas por Tobey Maguire.

Spider-Man es uno de los personajes más populares de Marvel. El hecho de detrás de la máscara se encuentre Peter Parker, un adolescente, lo hace igual a los miles y miles de lectores de sus cómics.

Creado en 1962 por Steve Ditko y Stan Lee, en su primer número Peter Parker era un chico de secundaria. No se especificaba la edad, pero se presumía de 14 o 15 años. Picado por una araña en una exhibición, asumió poderes como lanzamiento de telarañas y poder trepar muros, entre otros.

No era multimillonario como Batman o de otro planeta como Superman. Tampoco un inventor mujeriego como Iron-Man o un supersoldado como Capitán América. Era solo un adolescente con sus problemas y preocupaciones.

Spider-Man y su adaptación a las películas: de la madurez a la adolescencia

Su adaptación a las películas con Tobey Maguire como protagonista modificó la imagen de adolescente para ser un poco más adulto. Aunque seguía en la secundaria, la imagen de inocencia y candor del Peter Parker original era borrada por un Maguire que, para entonces, tenía 27 años.

En Spider-Man y sus secuelas 2 y 3, Maguire interpretó a un cada vez más maduro Peter Parker. Pero en The Amazing Spider-Man llegó un nuevo protagonista: Andrew Garfield, mucho más joven, más parecido sin duda al Peter Parker de los cómics originales.

Tom Holland se puso la máscara para el Universo Cinematográfico de Marvel. Ya con él se especificó la edad de Peter Parker: nació en 2001, y para cuando luchó en la Guerra Civil de Capitán América y Iron-Man tenía 14 años.

El chasquido de Thanos, que acabó con medio universo, terminó con la vida del chico Parker: tenía apenas 18 años. Volvería a la vida en Avengers: Endgame.

Luego de protagonizar dos películas, Homecoming (2017) y Far From Home (2019), se espera que llegue una tercera que podría estrenarse en 2021. Aún no tiene nombre, pero Holland sigue siendo el actor principal.

¿Cómo cambiará la trama a un Peter Parker más maduro? ¿Será similar a las películas de Tobey Maguire?