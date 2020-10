Mac: Cómo imprimir desde Photos sin recortar tus imágenes

Para muchos usuarios, la función de Photos es muy limitada en comparación con otras opciones del mismo sistema operativo de los ordenadores.

Las impresiones es una de esas áreas donde Apple ha abandonado esfuerzos en optimizar las funciones dentro del sistema operativo de la Mac.

Quizás por el entendimiento de la actualidad, donde menos personas imprimen sus documentos, la posibilidad de imprimir tus fotografías para el álbum de tu casa se pueda ver limitada porque pueden salir recortada esas imágenes.

Sin embargo existe una solución para ese problema y es desde la herramienta Photos.

Solución Mac: Photos

Photos, que antes era conocida como iPhoto, es ideal para imprimir un montón de imágenes con las mismas dimensiones, aunque a veces incluso tienen que ser la misma orientación, también. Solo debes seleccionar imágenes o un álbum, seleccionar Archivo > Imprimir y luego elegir Personalizado, colocas 8 por 10, 5 x 7 o 4 por 10 , y listo, la aplicación los pone a todos.

No obstante, si la herramienta ha recortado a tamaños no estándar o no le gustan esas opciones de diseño, incluso Personalizado, que tiene una serie de límites, la selección Hoja de contactos es la opción correcta.

Esto puede carecer de sentido en la cara de la misma, debido a que una hoja de contacto es un término antiguo para hacer miniaturas de un montón de imágenes. Sin embargo, la Hoja de contactos de Fotos conserva las dimensiones a medida que ajusta el número de columnas de imágenes por página y los márgenes entre ellas.

Esta es la solución más eficiente que puede ofrecer la herramienta, mientras se desarrolla un programa externa de terceros que cumpla con los requerimientos tanto de Apple como de los usuarios.