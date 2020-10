Los Simpson: hay una secuela perdida del episodio prohibido de Michael Jackson

Los Simpson tienen en su haber muchos misterios que no siempre salen a la luz. Unos cuantos de ellos tienen historias muy interesantes de fondo que podrían haber dado para mucho más.

Es gracias a ello que la secuela de uno de los episodios más polémicos de Los Simpson pudo haber sido grandiosa, pero al final no se llegó a nada, lamentablemente.

El episodio llamado Stark Raving Dad es conocido por dos cosas: la participación de Michael Jackson dentro de este y la desaparición del episodio de todas las plataformas a forma de censura.

Pero uno de los personajes que vimos en la serie y que tuvo su primera aparición aquí fue el llamado Leon Kompowsky, quien juraba ser Michael Jackson y de hecho, su voz era la del famoso cantante.

Curiosamente, este episodio iba a tener una secuela prácticamente directa de ese episodio en donde el mismo personaje, Leon Kompowsky regresaría a Springfield asegurando ser Prince y trataría de hacer a la ciudad mucho más extravagante y más abierta sexualmente.

Lo curioso empieza aquí cuando los escritores de Los Simpson mandaron el guión a Prince y este lo regresó con algunas anotaciones sobre lo que llevaría puesto en cada escena. El problema es que el guión que mandó de vuelta no era el mismo que ellos le habían hecho llegar, era un guión completamente distinto.

Nadie sabe con exactitud quién escribió ese otro guión, aunque se cree que fue el chofer de Prince o un amigo de él. El problema es que a Prince le encantó el guión no oficial y no le gustó nada el guión oficial, y aunque él ya estaba componiendo música para el guión que le había gustado, los productores de Los Simpson se negaron cambiar de guión tan bruscamente y el episodio fue cancelado.

Curiosamente, el guión completo aún existe, pero solamente se han dado a conocer dos páginas de manera oficial, y son estas que ves a continuación.

.@TheSimpsons page from unproduced Prince script thank you Jacqueline Atkins for finding! pic.twitter.com/GvYaJKXxgD

— Al Jean (@AlJean) April 23, 2016