¿Los Simpson predijeron que Donald Trump morirá en 2020?

Se ha compartido mucho una imagen de Donald Trump muerto en Los Simpson pero ¿qué tan cierta es esta famosa predicción sobre su muerte este año?

Siempre que hay un evento nuevo grande en el mundo, muchos voltean a ver a Los Simpson en busca de la siguiente gran predicción que estos pudieran haber hecho en sobre el tema. Es así que hemos visto falsas predicciones que la verdad, ni siquiera vale la pena mencionar.

Y ahora que Donald Trump tiene coronavirus, hay muchas personas asegurando que la serie de la familia amarilla predijo que este mandatario moriría este año.

¿Qué tan cierto es esto?

Esta vez tenemos ante nosotros una fake news, puesto que Los Simpson nunca mostraron esta imagen de Trump dentro de un ataúd.

Esta imagen que se ha compartido incontables veces en redes sociales no es más que una modificación hecha al diseño oficial de Trump en Los Simpson y con una reducción de calidad que hace que no se note el trabajo de photoshop hecho sobre la imagen original.

Es así que, movimos por una sed de sangre vista pocas veces, los supuestos “fanáticos” de Los Simpson han compartido esta imagen sin hacer una investigación previa que podría durar menos de 5 minutos en donde pueden ver claramente que esta imagen no es real.

Así que la respuesta a la incógnita sobre esta predicción es que es falsa, más falsa que el cabello de Trump o su color de piel. Pero lo que sí es real es que predijeron que sería presidente y dejaría en banca rota al país entero después de haber gobernado.

No sabemos cómo es que terminará el país económicamente en cuanto termine su gobierno, pero lo que si sabemos es que no les está yendo muy bien en muchos aspectos. Creo yo que es mas importante no dejar de ver esa predicción real y dejar de ver esta falsa, pues si Estados Unidos se queda sin dinero, la economía mundial podría caer terriblemente.