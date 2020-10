Los Simpson predijeron su propia decadencia y estas son las pruebas

Los Simpson ya no son lo que solían ser, pero parece que desde hace muchos años, la serie sabía que su decadencia era cuestión de tiempo.

Nadie puede negar que Los Simpson eran mmil veces mejor antes de lo que lo son ahora, muestra de ella de ello es el hecho de que los escritores originales ya no se encuentran trabajando en la serie y los actuales simplemente decidieron ir a lo más básico de cada personaje, haciéndolos una parodia de si mismos.

Es por ello que Flanders ya es un extremista cristiano, Homero es un imbécil sin sentimientos, Bart es un terrorista sin corazón, Lisa es una insoportable snob y Moe es un depresivo suicida. No hay profundidad en nada de lo que se hace actualmente.

Pero parece que fueron los mismos Simpson quienes predijeron que su serie acabaría por hartar a las personas y muchos se terminarían alejando de ellos.

Todo en un especial de brujas

Los especiales de noches de brujas no son oficiales dentro de la cronología de la familia amarilla, pero eso no quiere decir que no se puedan tomar en cuenta para predicciones, en especial cuando son tan acertadas como estas.

Si vamos al episodio 7 de la tercera temporada, podemos ver el segundo especial de noche de brujas, el cual nos presenta una historia en donde Homero compra una garra de mono que cumple deseos.

Uno de esos deseos es que Los Simpson sean ricos y famosos, el cual lo pide Bart sin pensarlo dos veces. Gracias a ello podemos ver que la familia está forrada de billetes y es reconocida en todos lados, pero la gente parece ya estar harta de ellos. Eso lo dice una señora dentro de un restaurante al que acaba de entrar la familia:

“Primero eran graciosos, ahora son molestos”

Es la frase que resume a la perfección la opinión de miles de personas alrededor del mundo, quienes siguen amando la serie, pero no lo nuevos episodios.

Sin duda es algo curioso que se haya llegado a este punto en donde la serie predijo su mismo destino, el cual era inevitable si es que se alargaba tanto, y con la compra de Disney de la franquicia, parece que seguirá alargándose sin control por muchos años más.