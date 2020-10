Los Simpson: existe un juego oficial de terror que seguramente no conoces

Los Simpson han tenido muchos juegos en su trayectoria, pero este título de terror es muy poco conocido, incluso para ser oficial.

Los Simpson nos han impresionado con una gran cantidad de juegos a lo largo de la historia, pero hay un título en especial que muy pocos conocen y que está basado en los especiales de noches de brujas de la serie.

Se estrenó hace casi 20 años

Si en este momento buscas cualquier juego de Los Simpson en Google, lo más seguro es que encuentres una gran cantidad de información de títulos como The Simpsons: Hit & Run, Bart’s Nightmare o Bart vs The Space Mutants.

Pero hay un título basado en los episodios de terror de Los Simpson que no muchos conocen, pues se estrenó al final de la vida de una consola.

El juego se llama The Simpsons: Night of the Living Treehouse of Horror y se estrenó en el año 2001 como exclusivo de la consola Game Boy Color de Nintendo. Fue desarrollado por la ahora extinta THQ y se estrenó el 26 de marzo del 2001.

Lo curioso es que la consola sucesora del Game Boy Color, la Game Boy Advance, vio la luz unos días antes del estreno de este juego, por lo que pocas personas estaban pensando en comprar juegos para la Color siendo que la Advance ya estaba en el mercado.

Tal fue un poco de eso y de falta de promoción lo que llevaría a este juego a ser olvidado por muchos, pero tan solo viendo imágenes y videos de este título, podemos darnos cuenta que realmente se esforzaron por crear un buen juego. Aún así este no aparece en Metacritic y su página de Wikipedia básicamente no cuenta con información del juego.

La historia nos cuenta que la familia tiene una serie de pesadillas durante la noche de Halloween y son esas pesadillas las que deberemos vencer para vencer el juego. En total son 7 niveles y como es costumbre con los juegos de esta franquicia, es muy difícil.