Los Simpson: invitan a no votar por Trump en adelanto de nuevo episodio

Los Simpson ya han criticado a Donald Trump en el pasado, pero esta nueva crítica es mucho más directa que todas las anteriores.

Los Simpson actuales no pierden la oportunidad de meterse en la política de Estados Unidos, y en lugar de hacerlo con chistes sutiles o bien estructurados, básicamente ya no les importa nada y pasan directo a la crítica básicamente sin humor. Y es que las elecciones de Estados Unidos se acercan y parece que los creadores de la serie realmente no quieren que nadie vote por Trump.

Basta de sutilezas

Si estabas esperando que el nuevo episodio de noche de brujas de Los Simpson se enfocara completamente en cosas de terror, pues te debemos decir que no es el caso, pues uno de los segmentos parece enfocarse plenamente en las elecciones de Estados Unidos, elecciones en las que Donald Trump piensa buscar la reelección.

Es por eso que en un nuevo clip de la serie de la familia amarilla nos muestra a Lisa haciendo recordar a Homero lo mal que el país lo ha pasado los últimos 4 años para evitar que vote por cierta persona cuyo nombre no se muestra, pero si se muestra una lista de 50 cosas controversiales que ha hecho Donald Trump. Dentro esta enorme lista encontramos:

Meter niños en jaulas

Llamar “violadores” a los mexicanos

No lograr que su esposa lo tome de la mano

Llamó ***dejos a países tercermundistas

Le dijo “Tim Apple” a Tim Cook

Llamó “gente decente” a los supremacistas blancos

Le dio información clasificada al embajador de Rusia

Habló sobre agarrar *****

Mintió sobre el tamaño de su inauguración

Publicó en Twitter una foto clasificada de un sitio de misiles de Iran

Describió a Meryl Streep como “sobrevalorada”

Recomendó beber cloro

Entre muchas otras cosas más. Y no solamente es eso lo que nos muestra el episodio, pues al parecer Alexa de Amazon es candidata para Gobernadora.

Sin duda esto es un claro ejemplo de escritura floja pero también muestra qué tan cansados están los creadores de la serie con la administración actual del gobierno de Estados Unidos.