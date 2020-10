Los Simpson: la comisaría oculta un secreto que pocos han notado

Dentro de todos los secretos que podemos encontrar en Los Simpson, hay uno en especial escondido a simple vista que debes conocer.

Los Simpson tienen una gran cantidad de secretos que muchos aún no conocen y uno de ellos involucra a la estación de policía de la ciudad, en donde podemos ver algo que pocas veces se toma en cuenta.

Un mapa muy interesante

No es un secreto que los creadores de Los Simpson buscan confundir siempre a la audiencia sobre la ubicación geográfica de Los Simpson, pues desde que se creó esta serie, Matt Groening decidió llamar a la ciudad de la familia amarilla como Springfield porque hay muchos lugares con este nombre en Estados Unidos.

Pero a pesar de todo lo que podemos creer, Springfield sí tiene un mapa oficial que se ha visto incontables veces pero pocos le han puesto atención realmente.

Este mapa sale en distintos episodios y siempre se muestra dentro de la estación de policías, uno de los episodios en donde lo puedes ver contiene la escena más icónica del Jefe Gorgory, la de la máquina de escribir invisible. Esto lo puedes ver en el episodio 10 de la temporada 8, llamado The Springfield Files. Pero se ve más a detalle en el episodio 17 de la temporada 5: Bart Gets an Elephant.

Lo curioso de este mapa es que muestra un lago, que es donde estaría la planta nuclear, algo que parece ser un río, el cual confirma que si hay una costa y algo parecido a una zona desértica, tal vez en donde se encuentra el cañón que Bart quiso saltar con su patineta.

Hay personas que dicen que este mapa tiene mucho parecido a lo que solía ser la Constantinopla medieval, y aunque si comparten similitudes, no son precisamente iguales.

Estos nos hace darnos cuenta que al menos en la geografía general de la ciudad, esto se ha mantenido constante y es algo que puede pasar muy desapercibido.