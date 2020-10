League of Legends: The Mandalorian y el Worlds 2020 de Riot parecen compartir tecnología muy interesante

Un video muy interesante de Riot Games nos muestra la nueva manera en que se podrá vivir League of Legends dentro de Worlds 2020.

Riot Games, conocido mundialmente por ser la empresa detrás de League of Legends se preocupa mucho por la experiencia de los usuarios y por crear eventos que no tengan igual en ninguna parte en el mundo.

Es justamente por eso que sus eventos conocidos como “Worlds” acercan a las personas como pocos pueden hacerlo. Pero como puedes imaginar, este año es diferente a todos los anteriores.

Worlds 2020 y The Mandalorian se parecen mucho

Como es de esperar, este año 2020 es imposible para Riot llevar a cabo su evento como lo tienen acostumbrado hacer, con grandes producciones que, de manera presencial, se ven realmente increíbles.

Pero eso no quiere decir que no se haya propuesto hacer un evento tan especial que no pueda competir con los de años pasados, pues esta vez usarán tecnología que logrará crear una sensación única a todos quienes lo vean. Así es como lo hacen.

Por medio de un set con pantallas de resolución 32K, Riot se jacta en tener uno de los sets de producción más innovadores de la historia y a la vez, uno de los más impresionantes que se hayan visto jamás.

Curiosamente, es una tecnología similar la que se usa en The Mandalorian para grabar las escenas de acción y en otros mundos que podemos ver en la serie. Aunque parece que a pesar de que Disney es una empresa mundialmente reconocida por aventar todo el dinero posible a sus producciones, la gente de Riot logró crear algo único y muy diferente.

Es así que logramos ver un set que no solamente hará que la transmisión de World 2020 Tech se vea de manera espectacular en los hogares de los seguidores de la empresa, sino que también marcará un antes y un después en las producciones audiovisuales que podrán llegar después gracias a que la pandemia sigue muy presente en el mundo y no sabemos cuando podría terminar.