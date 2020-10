Kirby Fighters 2 review: nostalgia y novedades para toda la familia [FW Labs]

El nuevo juego de Kirby Fighters ya se estrenó y a continuación te decimos lo que este título nos pareció desde lo básico hasta el online.

Kirby Fighters acaba de obtener una secuela y esta llegó como exclusiva a Nintendo Switch. Lo curioso es que esta se anunció después de que el juego fuera filtrado. Pero no estamos aquí para hablar de filtraciones ni mucho menos, estamos aquí para hablar de qué tan bueno es el juego.

Gameplay

este juego es muy similar en esencia a lo que es Super Smash bros, ya que puedes llevar a cabo combates de hasta 4 jugados en donde el último que quede en pie será el ganador.

Obviamente no es una calca de las mecánicas del juego de Masahiro Sakurai, incluso cuando este está basado en un personaje que él mismo creó. Sino que este juego usa el sistema de salud para poder decidir quién gana y quien pierde cada partida.

Cada personaje cuenta con ataques básicos que pueden ir desde golpes con la lengua hasta usar un yoyo para atacar o incluso disparar rayos láser. El hecho de que haya una variedad tan grande de ataques y de personajes es lo que le da una variedad muy buena al juego.

Realmente se nota el esfuerzo que hizo el equipo de desarrolladores para poder crear un set de movimientos que se sienta único para cada luchador y eso se agradece bastante.

Una mecánica que me gustó mucho fue que una vez que pierdes tu energía y eres derrotado, te transformarás en un fantasma que puede seguir peleando y recibiendo golpes también. Si logras conectar un golpe a tus oponentes antes de que se decida un ganador, entonces podrás regresar al combate, pero si no lo logras y solo queda un sobreviviente, el juego habrá terminado. Esto aplica tanto para batallas en equipos como en batallas campales.

Los combates en general son muy sencillos y no requieren de mucha habilidad, aunque por lo mismo es muy fácil abusar de ciertos ataques que impiden que el rival (o tú mismo) se puedan mover.

Siendo un juego para jugadores muy casuales se entiende que no se tome muy en serio el balance del juego, pero esto llega a quitarle reto al juego en las campañas y elevar la dificultad hasta las nubes en línea.

Modos de juegos

Kirby Fighters 2 cuenta además con un modo de juego en línea, un modo offline, una campaña en equipos y un modo contra el reloj.

La campaña se debe jugar con dos personajes, incluso cuando solamente juega una persona, el otro personaje lo controla el CPU. Aquí deberás vencer muchos pisos de una torre llena de enemigos para llegar a la batalla final, en donde te espera el Rey Dedede y Meta Knight.

En ciertos pisos te encontrarás a distintos jefes, los cuales cambiarán radicalmente la manera en que te acercas a estos y le da una gran variedad al juego.

En el modo offline multijugador es donde se llevan a cabo los encuentros de cuatro jugadores sin necesidad de internet y aquí es donde este título brilla por su acercamiento familiar a las batallas campales, pues aunque no cuentes con otras tres personas que puedan jugar junto a ti, puedes llevar a cabo encuentros con la inteligencia artificial de juego y decidir su nivel de habilidad.

Hay opciones para deshabilitar los objetos, los fantasmas y los obstáculos que hay en cada nivel; además podrás decidir qué tipo de objetos quieres que aparezcan en el escenario.

Visuales y audio

Como todo juego de Kirby, el apartado musical es una maravilla y es un deleite poder escucharlo dentro y fuera del juego. Cada escenario cuenta con piezas arregladas de tonadas clásicas y con nuevas melodías que hacen de este juego algo realmente espectacular.

En cuanto al aparatado gráfico, este título cuenta con escenarios y personajes muy bien detallados y animados que están llenos de vida. Tanto los eventos que ocurren en los escenarios, como los poderes especiales y los jefes se ven de maravilla.

De hecho, hay un ataque especial que se debe hacer en conjunto con tu aliado al juntar dos piezas de un arma especial, esta se activa y lanza un rayo láser enorme que causa mucho daño, y la animación de este ataque se ve realmente muy bueno.

Sinceramente es un título muy bonito en todos los aspectos que no solamente puede llamar la atención de los más pequeños de la casa, también de aquellos que crecieron con las aventuras de Kirby desde sus primeros pasos hasta ahora. En especial porque en ciertos escenarios harán su aparición personajes con sus modelos originales en pixeles, así como varios niveles basados en mundos de Kirby, como debe ser.

Sinceramente quedé muy gratamente sorprendido por el nivel de calidad visual y auditivo de este título.

Otras cosas a tomar en cuenta

Lamentablemente el juego no es perfecto, incluso para los estándares casuales, pues carece de ciertas cosas que son de vital importancia en otros juegos similares, como el hecho de no poder cambiar de color de tu personaje, pues la única manera de hacerlo es seleccionando dos veces al mismo para que el segundo tenga un color distinto. Fuera de eso, no hay manera de hacerlo de manera sencilla.

Otra cosa que cabe destacar es que el juego en línea es muy estable una vez que logras conectarte a una partida, pero eso no quiere decir que sea muy bueno, en ocasiones tendrás que buscar alrededor de 3 veces una partida para que te pueda emparejar, perdiendo bastante minutos en lo que logra encontrar a 4 jugadores que puedan ingresar a la partida al mismo tiempo. Esto no es causado por una conexión inestable, sino que hay suficientes jugadores para poder jugar de manera constante. No es un secreto que Nintendo no se preocupa mucho por la calidad de su juego en línea, pero aquí se nota demasiado descuidado ese apartado.

Conclusión

Sinceramente pase un muy buen rato jugando Kirby Fighters 2 y maravillándome con cada nuevo personaje, escenario y canción que descubría. No es un candidato a juego del año pero es obvio que no es lo que busca, simplemente intenta hacer que pasemos un buen rato y lo logra de sobra.

Lo recomiendo para familias que quieren que sus hijos empiecen en el mundo de los videojuegos, pues es realmente muy fácil de aprender y de perfeccionar.