PS4, Xbox One y PC: estos son los juegos gratis que llegan del 30 de octubre al 1 de noviembre, en Halloween

En medio de la celebración de Halloween y la llegada del undécimo mes del 2020 PS4 Xbox One y PC trae estos videojuegos gratis.

Para este fin de semana se juntan dos acontecimientos que tienen en común un mismo resultado: videojuegos gratis. En primer lugar se termina el décimo mes del 2020 para que comience noviembre. Y antes está la celebración de Halloween. En consecuencia las diferentes consolas de videojuegos, entregan varios de sus títulos de forma totalmente gratuita. Entonces estos son los juegos gratis de este fin de semana en: PS4, Xbox One y PC.

Xbox One

Desde este 30 (algunos desde antes), hasta el 1 de noviembre estos títulos estarán disponibles para Xbox One. Algunos le hacen honor a la celebración del Día de Brujas, siendo juegos muy terroríficos.

Como es el caso de Maid of Sker o Dead by Daylight. Además están:

Slayaway Camp: Butcher’s Cut (hasta el 31 de octubre) Aragami: Shadow Edition (hasta el 1 de noviembre)

Full Spectrum Warrior (a partir de 1 de noviembre)

Según reseña Bitme. También estarán gratis Jump Force y Playerunknowns Battlegrounds.

PS4

Para la consola de Sony estará disponible de forma gratuita Dead by Daylight (ya mencionado en Xbox One y que también está para PC). Además de Los Sims y Need For Speed: Payback.

Juegos gratis para PC

Además de los que ya se nombraron, porque coincidían con las otras dos consolas, en PC resaltan Ghostbusters: The Video Game Remastered y Warhammer: Vermintide 2, reseña el portal de IGN. También por medio de la Epic Game Store estará Blair Witch.