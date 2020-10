PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch: estos son los juegos gratis del 16 al 18 de octubre

Como de costumbre las consolas de videojuegos dan juegos gratis a sus usuarios. Chequea cuales estarán disponibles este fin de semana.

Comienza la recta final del décimo mes del año. Se acerca la navidad y con ello vendrán dos nuevas consolas que apuntan a romper el mercado. Mientras estamos en la dulce espera del PS5 y el Xbox series veamos los juegos gratis de este fin de semana. PS4, Xbox One y Nintendo Switch tienen novedades desde este 16 hasta el 18 de octubre.

Finalmente hay novedades después de aproximadamente tres fines de semanas con las mismas promociones. Reseña Juegos ADN que lo único negativo es que las diferentes suscripciones son un punto fundamental para el beneficio. De igual forma presta atención y chequea si tienes acceso a estos juegos gratis por cada consola.

Juegos gratis en PlayStation 4

Los tres juegos gratis para la consola de Sony están dentro de la suscripción PlayStation Plus. Así que si tiene un usuario comienza a disfrutar de estos tres juegos: Vampyr; Need For Speed: Payback y Massira.

Xbox One

Es más amplia la cantidad de juegos gratis que hay, este fin de semana, para Xbox One. Son seis en total para cualquiera de las dos suscripciones que tiene Microsoft: Game Pass Ultimate o Live Gold. Estos son los videojuegos que estarán desde este viernes hasta el domingo: Slayaway Camp; Butcher’s Cut; Maid of Sker; Costume Quest; Warface: Breakout; The Escapist 2 y AO Tennis 2.

Nintendo Switch

En el caso de Nintendo, una vez más, el único juego gratis que presentan para su consola es Jump Rope Challenge.