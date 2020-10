iPhone: estos son todos los celulares que tienen descuento en el Amazon Prime Day

Sabemos que muchos quieren conseguir un iPhone a buen precio y el Amazon Prime Day tiene justamente eso para todos nosotros.

En el Amazon Prime Day podemos ver muchos descuentos, unos de ellos viene de parte de los teléfonos iPhone de Apple. Así que si siempre quisiste obtener uno de estos equipos, entonces continúa leyendo, pues esta información te puede interesar.

Apple brilla en el Prime Day

Tener un iPhone no solamente es una necesidad en cuando buenas especificaciones se refiere, también es una cuestión de estilo, pues hay que aceptarlo, tener un iPhone también te da más estilo.

Y es que estos teléfonos son realmente algo muy especial, ya sea por las cámaras, las especificaciones o por lo que sea que te hayas interesado en adquirir uno de estos equipos, aquí te diremos cuales de estos te puedes encontrar en Amazon con descuento gracias al Prime Day.

Así que gracia a eso tenemos dos opciones que pueden interesar a más de uno, pues hay de todos los rangos de precios.

iPhone XR (64 GB) – $399 dólares

iPhone 7 (32 GB) – $175 dólares

Recuerda que actualmente Fortnite no se encuentra disponible para la App Store y muy probablemente nunca más vuelva a estar en la tienda de Apple. Así que tenlo muy en cuenta si lo que querías era jugar Fortnite o regalar un equipo de estos para poder jugarlo. Pero no solamente ya no se encuentra disponible en la App Store de Apple, tampoco está disponible en la Play Store de Google.

Ahora que si estás interesado en adquirir el XR de 64 GB, aquí tienes el link y para el 7 de 32 GB tienes aquí el link. No son muchos equipos, pero si son bastante buenos y vale la pena conseguirlos ahora que están en descuento.

Recuerda que el Amazon Prime Day solamente estará disponible desde el 13 de octubre hasta 14 de octubre, es decir, solo tienes dos días para aprovechar. ¡Así que no pierdas más el tiempo y aprovecha las ofertas antes de que sean eliminadas de la página!