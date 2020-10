El iPhone 12 tiene carga inalámbrica inversa, pero está escondida

Cuando se presentó el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, mucha gente extrañó una característica presente en muchos gamas altas de la competencia: carga inalámbrica inversa.

Al parecer, y de acuerdo a lo que han reportado distintos medios y analistas, los nuevos celulares de Apple sí tendrían esta herramienta a bordo.

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN

— Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2020