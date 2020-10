Instagram: Estas son las 3 nuevas actualizaciones de Reels

Reels sigue mostrando alternativas que puedan incrementar su audiencia, a pesar de que la batalla, de momento, la sigue ganando TikTok.

Aprovechando el décimo aniversario de la plataforma de Instagram, la compañía perteneciente a Facebook anunció 3 nuevas funciones que buscan mejorar la experiencia del usuario dentro de la "subplataforma" de la red social.

Ahora desde Reels podrás:

New Reels features 👀

🔉Save Audio → save sounds to create with whenever you want

🙋‍♀️ Share Audio Pages → share all the Reels that use a specific piece of audio over DM

🎶Audio Browser → search through new sections like For You and Trending pic.twitter.com/4lw1g2Vbrb

— Instagram (@instagram) October 8, 2020