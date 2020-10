Insólito: Avistan a una persona volando en un Jetpack otra vez en Los Angeles

Se confirmó algo insólito ocurriendo cerca del aeropuerto de Los Angeles, pues por segunda vez este año y en un lapso de dos meses, se reportó a una persona volando con un jetpack (mochila cohete).

La primera vez que distintos pilotos este año confirmaron que vieron a una persona volando con una mochila cohete por los cielos de Estados Unidos fue el 30 de agosto, y ahora se ha vuelto a confirmar un avistamiento de una persona volando cercano a un avión.

La altura a la que se encontraba volando era de unos 6 mil pies y a una distancia de aproximadamente 300 metros del avión que lo reportó, el cual pertenecía a China Airlines. Así es como lo confirmó la cadena de noticias de NBC.

October 16,2020

Person wearing jetpack reportedly seen flying 6000 feet above Los Angeles https://t.co/SikbHbbeoC via @FacebookWatch

— Amelia Smith (@aa816smith) October 17, 2020