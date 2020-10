Si hay un truco para ser siempre el impostor en Among Us y aquí te lo revelamos

¿Hay en realidad un truco para siempre ser el impostor en Among Us? Tal parece que es un error del juego y sirve hasta que lo solucionen.

Among Us, hasta hace un par de días fue el videojuego más descargado de todo Internet. El desarrollo de Inner Sloth estuvo bajo las sombras durante aproximadamente dos años. Entonces en plena pandemia ganó una popularidad que atrapó a gamers de todas las edades. Si ya sabes en que consiste este juego sabes que lo mejor es cuando te toca ser el impostor. Pero aunque siempre quieres, es aleatorio, debes esperar paciente por tu turno. O eso nos hicieron creer. Tal parece que hay un error en el programa que con una simple modificación, te conviertes siempre en impostor.

Ya sabes: eliminar tripulantes sin ser visto. Probablemente sabotear alguna de las misiones. Si es posible cortar la energía eléctrica de la nave y escabullirse por las alcantarillas. Estar pendiente de quien está mirando las cámaras para exterminarlo y conocer los escondites. Ejecutando estas acciones serás un impostor de primera.

Impostor eterno en Among Us

Los reportes indican que este error del desarrollo de Inner Sloth solo está disponible para quienes tienen el juego en su PC. Entonces ingresas a un juego privado, después vas al ordenador central y allí verás una lista de archivos. Selecciona uno que se llama impostor y aparece de color rojo.

Después de eso siempre tendrás el rol de impostor en cada una de las partidas, públicas o privadas. Reseña el portal MDZ que es válido hasta que los programadores detecten la actividad inusual y la solucionen.