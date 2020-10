My Photo Stream vs iCloud Photos: ¿Cuál es la diferencia?

Apple ofrece más servicios a los usuarios en cuento al almacenamiento de fotos dentro de la nube.

La tecnología móvil incorporó en su momento una alternativa de almacenamiento que luego se transformó en toda una industria y se trata de las funciones de nube que todas las marcas lo usan para que el usuario pueda contar con una copia de seguridad de sus archivos en Internet.

En el caso de Apple la mejor opción es iCloud Photos, sin embargo, con la aparición de My Photo Stream existen muchas dudas sobre el funcionamiento de ambas opciones que buscan darle soluciones de almacenamiento de fotografías al dispositivo móvil.

My Photo Stream vs. iCloud Photos

Las similitudes de ambas herramientas de iOS es que pertenecen a Apple, que se enfocan en el almacenamiento de fotos y que trabajan con la nube.

El resto de las cosas son totalmente distintas.

My Photo Stream es esa primera opción de los usuarios con iPhone o iPad que buscan almacenar imágenes en la nube y sincronizarlo con otros equipos.

Cuando está opción se encuentra habilitado, alimenta de fotos recién tomadas (pero no los videos) a todos los demás dispositivos conectados, para que puedas verlas en tu iPhone, iPad, Mac o Apple TV.

El principal inconveniente y la diferencia con iCloud Photos es que este mecanismo solo mantiene 1.000 imágenes durante un máximo de 30 días. Después comienza a eliminar las imágenes más antiguas cuando el conjunto de fotos de los 30 días supera los 1.000 o cuando una imagen tiene más de 30 días. El espacio ocupado por My Photo Stream no cuenta para el almacenamiento de iCloud. Las imágenes nunca se eliminan de sus dispositivos de origen, solo de la copia de la secuencia.

Por su parte iCloud hace todo lo que una herramienta de nube realiza: almacena todas sus fotos en iCloud. Cada vez que tomas una foto en tu iPhone, se carga de inmediato a iCloud, donde se realiza una copia de seguridad, incluso si rompes el teléfono. iCloud Photos también enviará todas las fotos que hayas tomado a tu Mac y cualquier otro dispositivo que hayas conectado a iCloud para que todo se sincronice.

El principal inconveniente de iCloud, es que al igual que cualquier plataforma, tiene un límite de 5GB de almacenamiento, lo que se traduce a 1600 imágenes aproximadamente.

Luego de pasar ese límite, las imágenes no tendrán copia de seguridad y constantemente le aparecerá una notificación de adquirir el plan de 50 GB que ofrece Apple.

¿Cuándo usar My Photo Stream o iCloud Photos?

El funcionamiento de cada uno de las opciones dependerá de la comodidad del usuario con el diseño del interfaz.

Para algunos el uso de My Photo Stream puede parecer enredado, mientras que otros pueden considerar una muy buena opción cuando el espacio de iCloud se haya terminado.

Con My Photo Stream las imágenes no se almacenarán en la nube, pero la persona no tendrá que hacer copias de seguridad en su computadora manualmente. Si uno de sus dispositivos se rompe, aún tendrá todas sus fotos en tus otros dispositivos.

Por eso es recomendable usarlo solo si se tiene un dispositivo conectado para su sincronización, de lo contrario es preferible pagar el servicio de iCloud para el almacenamiento en la nube.