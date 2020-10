El Hubble captó la explosión de una estrella: brilló 5 billones de veces más que el Sol

Una estrella explotó, brillando con una intensidad cinco billones de veces superior al Sol. Ocurrió por un instante, pero fue captado por el telescopio Hubble.

La NASA hizo pública la imagen, y es espectacular. La explosión ocurrió en la galaxia NGC 2525, a 70 millones de años luz de distancia.

