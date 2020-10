Huawei X Gentle Monster 2: ¿qué tienen de especial estas innovadoras gafas?

Las nuevas gafas de Huawei se ven muy bien una vez puestas pero eso no lo único que te debe interesar sobre estas innovadoras gafas.

Recientemente pudimos conocer a las nuevas gafas inteligentes de Huawei y es gracias a eso que te diremos qué es lo que las hace realmente especiales.

Mucho más que solo lentes de sol

Las X Gentle Monster Eyewear II de Huawei son realmente increíbles, pues, aunque por fuera parecen solamente un par de gafas sin mucho qué ofrecer fuera de una mejor visión, también tenemos ante nosotros un importante gadget que a muchos seguramente le van a encantar.

¿Recuerdas en alguna ocasión haber visto una película en donde un agente secreto respondía llamadas por medio de tus anteojos? Bueno, pues las X Gentle Monster Eyewear II tienen precisamente esa función, lo que te permite tener una mayor libertad sin tener que sacar tu celular.

Fuera de eso, también cuenta con una importante función, la cual es permitirte escuchar música de manera inalámbrica. La batería de estas dura alrededor de tres horas y media de llamadas, hasta 5 horas de música ininterrumpida y que en modo reposo, estas pueden durar hasta 42 horas.

Además de todo lo que ya mencionamos, la batería de estas se puede cargar en su totalidad en tan solo 90 minutos, pero por si fuera poco, puedes cargar estas de manera inalámbrica gracias a su estuche.

No podemos asegurar que nunca te las tengas que quitar para poder cargarlas, pero aún así vale mucho la pena darle una oportunidad a estas X Gentle Monster Eyewear II, pues básicamente te facilitan la vida de muchas maneras diferentes y ayudan a que uno de tus gadgets más interesantes pase desapercibido.

Recuerda que estas no vienen incluidas con tecnología como en Misión Imposible y que no se autodestruirán después de usarse, además de que no hay videollamadas directamente a los cristales ni mucho menos, pero ya estamos cada vez más cerca de que todo aquello se haga una realidad.