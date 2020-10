Huawei Mate 40 filtra su precio y es como lo imaginas

Estamos, técnicamente, a pocas horas, o algunos pocos días, de que Huawei haga por fin el evento de presentación oficial de su familia Mate 40.

Durante muchos meses dábamos por ciertos una importante cantidad de rumores y supuestas filtraciones en torno al dispositivo y su apariencia.

Pero la realidad es que en los últimos días hemos sido testigos de nuevos reportes que apuntan a direcciones inesperadas, sorpresivas y novedosas.

Sin embargo, que no esperábamos conocer hasta el momento mismo el evento era el costo final de cada modelo en la familia Mate 40 de Huawei.

Pero parece que el leaker @RODENT950 acaba de fastidiar todo para la compañía al publicar en su cuenta oficial de Twitter el precio que tendría cada variante. Y les advertimos, no serían nada baratos:

Mate 40 series Price tags are high

Pro is close to the 1100€

Pro+ 1400€

RS 2500€

+ Availability is very weak especially on Pro + and RS models

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 18, 2020