Halloween: cómo sobrevivir a una película de terror

Halloween es básicamente la mejor época para ver películas de terror pero ¿te has preguntado cómo es que podrías sobrevivir en un escenario así?

Halloween ya se puede sentir en el aire y es gracias a ello que tenemos frente a nosotros una gran gama de películas de terror que podemos ver.

Muchas películas tienen una trama similar, pues entre asesinos seriales, adolescentes con las hormonas alborotadas y lugares embrujados, podemos darnos cuenta de un patrón del cual se puede aprender mucho, pues siempre es mejor aprender de los errores de los demás para no cometerlos nosotros.

Reglas de supervivencia básicas

Algo que siempre podremos ver en estas películas de terror es que no todos sobreviven hasta el final y aquí te diremos cómo es que tú podrías sobrevivir si es que te llegaras a encontrar en uno de estos filmes.

Date la vuelta: el peligro siempre está detrás de ti. ¡Esa es la regla más importante!

No te separes de tu grupo. El mal está esperando a que te encuentres a solas para atacar.

No vayas a investigar. ¿Escuchaste un sonido o una voz extraña llamándote? Finge que no o te encontrarás con algo que no te gustará para nada.

No hables con extraños. Sus intenciones nunca son buenas.

Evita llevar objetos extraños a tu casa. Más aún si se trata de una muñeca de apariencia siniestra.

Si te encuentras en un lugar embrujado, ¡sal de ahí! Tu seguridad no vale unas vacaciones gratis.

Utiliza calzado cómodo. Nunca sabes en qué momento necesitarás correr por tu vida.

Nunca asumas que estás a salvo. Es preferible que siempre estés alerta y listo para enfrentar a tu atacante, sin importar si lo viste “morir” o no.

Olvídate del romance. Los villanos no esperarán a que tu pareja y tú dejen de besarse para intentar matarlos.

Prepárate para la batalla final. Aliados, armas y un buen acondicionamiento físico asegurarán tu lugar en la secuela.

Con información de AT&T.