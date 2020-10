GoPro Hero 9 Black review: la perfecta compañera de aventuras [FW Labs]

Si quieres saber qué tan buena es la GoPro Hero 9 Black, entonces llegaste al lugar indicado, pues aquí te diremos todo lo que necesitas saber.

La GoPro Hero 9 Black es una cámara extremadamente interesante que logra capturar momentos muy buenos tanto en video como en fotografía. Así que te diremos lo que nos pareció en general.

Especificaciones

Su peso es de 158 gramos.

Resolución de video desde 4K a 60 cuadros por segundo hasta 5K a 30 cuadros por segundo.

Resolución de fotografías de 20 MP.

2 Pantallas: Frontal LCD de 1.4 pulgadas y trasera LCD de 2.27 pulgadas.

Batería de 1,720 mAh.

Almacenamiento MicroSD Clase 10/ UHS-1.

Resistente al agua hasta 10 metros de profundidad.

Estabilización HyperSmooth 3.0 con alineación de horizonte.

Video

Esta puede tomar video a 5K gracias a un sensor de 23.6 MP que hacen que haya videos realmente increíbles en este equipo. Lo cual obviamente la hace la compañera perfecta para viajes y aventuras en exteriores, en especial si eres de los que aman los deportes extremos.

Lo mejor de los videos que la GoPro Hero 9 Black es que la estabilización con HyperSmooth 3.0. Es tan buena que básicamente siempre tendrás tomas suaves, naturales y estables, sin importar lo que hagas. Incluso si decides grabar agitando la cámara, el resultado final es impresionantemente estable.

Esto también la hace perfecta para usarse como una dashcam en tu vehículo a la hora de manejar, pues podrás estar seguro que grabarás todo a tu paso.

Además la GoPro Hero 9 Black cuenta con un modo de Webcam que te permite conectarla a tu PC y usarla como una cámara web para poder hacer transmisiones en vivo, así que las opciones son tantas que el límite es tu imaginación.

Fotografías

Siendo esta una de las partes más importantes de este equipo, las fotografías tomadas con la GoPro Hero 9 Black son realmente impresionantes. No solamente puedes tomar fotos en movimiento con una gran calidad, sino que también tienes la opción de cambiar el tipo de lente que vas a usar.

Las opciones que cuenta son 27 mm, 19-39 mm en lineal y 16-34 mm en Gran Angular. Todo esto junto a 20 MP que logran tomar fotografías increíbles. Eso si, no esperes una cámara que te ayude a tomar fotos en Macro, pues está enfocada más a la aventura en exteriores que a la foto de detalle.

Es de esa manera que podemos tener fotografías que se ven y se sienten realmente geniales.

Otras cosas a tomar en cuenta

No puedes visualizar tus grabaciones y fotografías dentro de la cámara misma, por lo que tendrás que usar la app de GoPro para poder ver los previews de calidad más baja en tu celular y las fotografías que hayas tomado. Pero no te preocupes por la calidad menor, pues al momento de subir tus videos a la nube o pasarlos a una PC, los videos y las fotos mantienen su increíble calidad.

La cámara además cuenta con dos pantallas que muestran en tiempo real lo que se está viendo. Una de estas se encuentra justo al lado del lente y otra de ellas está en la parte trasera. Así que tanto tú como a quienes les estás tomando una foto, pueden ver lo que está pasando.

La pantalla trasera tiene controles touch y si es que no te gusta usarlos, también la puedes controlar por completo con tu celular por medio de la aplicación. Desde esta también puedes ver en tiempo real lo que el lente de la cámara está viendo, por lo que no tendrás que tocar la cámara si no quieres hacerlo.

Gracias a ambas pantallas, puedes tomar no solamente las mejores fotos en movimiento y fotos de aventuras, sino que podrás tener las mejores selfies, ya sean solitarias o grupales.

Conclusiones

Creo que este equipo puede ser para cualquier persona que quiera tener una experiencia de fotografía muy buena en exteriores. Si bien, también es muy buena para interiores y para aquellos que quieren hacer streaming, es a la hora de salir de aventura bajo el sol cuando realmente brilla.

Aún así, su fácil manejo y sus muchas opciones de captura hacen que sea una de las mejores opciones para fotos y videos en movimiento.