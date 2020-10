Chrome: Así puedes ver todas las páginas que has visitado desde el modo incógnito [FW Guía]

Podrás mirar las páginas que recientemente has visitado con la hora incluida.

La razón por la que los usuarios utilizan el modo incógnito de Google Chrome, es precisamente para no dejar rastro de lo que han visitado por motivos de seguridad.

Por las circunstancias que sea, en ocasiones las personas se ven en la necesidad de utilizar un ordenador público, y es ahí donde se recomienda usar el modo incógnito de Chrome.

Al momento de usar un equipo que suele ser utilizado por varias personas, por motivos de seguridad se recomienda acceder con pestañas de incógnito para que nada de lo que se haga se guarde.

Cómo ver las páginas que visito desde el modo incógnito

El modo incógnito no deja ningún registro en el historial de Chrome, así que si te encuentras navegando desde la pestaña segura no podrás ver los sitios que has visitado.

WhatsApp: Así puede adelantar la velocidad de una nota de voz sin salir de la app [FW Guía] Modifica la velocidad de reproducción de tus audios con la ayuda de otra aplicación.

De repente quieres volver a entrar a una página que hace poco visitaste, pero por error la cerraste y ya no sabes cómo llegar a ella. Sin embargo, existe una manera de echar un vistazo a las páginas que recientemente has visitando desde el modo incógnito y te explicaremos como:

Extensión de Chrome

Existe una manera de registrar las páginas que recientemente visitas mientras navegas desde las pestañas de seguridad del navegador de Chrome, pero para hacerlo es necesario instalar una extensión.

La extensión se llama Off The Record History. Para activarla necesitas ir a la Chrome Web Store para instalarla en el navegador.

Escribe el nombre de la extensión en la barra de búsqueda y cuando aparezca, selecciona la herramienta y luego presiona sobre el botón Agregar a Chrome.

Automáticamente se iniciará la descarga y luego se instalará en el navegador. Cuando finalice la instalación, lo siguiente es presionar el icono de extensiones y buscar Off The Record History.

Al lado de la extensión, está la opción de los tres puntos, pulsa ahí para luego seleccionar la opción Administrar extensiones.

Así puedes poner subtítulo a videos de YouTube [FW Guía] Solo necesitarás instalar una extensión de Chrome para agregar subtítulos a cualquier video de la plataforma.

Se abrirá una página en la que puedes hacer ciertos ajustes, pero en este caso lo que harás es pulsar sobre el botón Permitir en modo incógnito para que se active.

Cuando lo hagas puedes empezar a usarlo. Entra al modo incógnito y visita cualquier página.

Cuando lo hagas, presiona el icono de Off The Record History y se abrirá una pequeña ventana, y donde dice "Full history", aparecerán las páginas que has visitado con la hora exacta.

Algo hay que tener muy en cuenta es que una vez cierres la ventana de incógnito este registro desaparecerá. Solo podrás ver el historial mientras estés en el navegador privado.