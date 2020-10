Genshin Impact: ¿dónde puedo conseguir y para qué sirve el jade nocticuloso?

Sabemos que quieres sacarle todo el provecho a Genshin Impact, así que aquí te diremos en donde encontrar los jades nocticulosos.

Genshin Impact se ha convertido en uno de los juegos más populares recientemente y es que no solamente es un buen juego, sino que ha causado polémica gracias a su estilo de juego y su apartado visual.

Y si eres uno de los que no pueden dejar de jugarlo, entonces seguramente has escuchado sobre los Jades Nocticuloso, así que aquí te diremos en dónde puedes encontrarlo.

No es una tarea tan complicada como parece

Gracias a que este es un mundo abierto con muchas posibilidades para explorar, no es de extrañar que muchos no sepan por donde empezar a buscar los objetos importantes par la aventura. De hecho, siendo que se parece mucho a The Legend of Zelda Breath of the Wild en cuanto a jugabilidad, sabes que vas a necesitar toda la ayuda posible para llegar al final de esta aventura.

Así que si estás buscando los Jades Nocticulosos que te pide Bao’er, entonces aquí te decimos en donde encontrarlos.

Primero que nada, estos sirven para completar la misión que te otorga los invoices, así que son importantes. Para encontrarlos de manera fácil y rápida, solamente debes ir a Mingyun Village y ahí mismo, podrá encontrarlos, para ser más precisos, en este mismo lugar.

Básicamente es ahí a donde tienes que ir para poder completar esta misión, fuera de darlos a Bao’er para esta misión, estos también sirven para ascender al personaje Beidou, así que y que estás ahí, intenta llevar tantos como te sea posible llevar.

Recuerda que este juego es completamente gratuito para empezar a jugar y que lo puedes encontrar básicamente en todas las consolas disponibles, así como en celulares que puedan correrlo, así que si tienes curiosidad por saber si este es realmente un buen título, ve a descargarlo, pues realmente te estas perdiendo de mucho aquí.

