Game of Thrones: los libros podrían dar un origen diferente al nombre de Hodor

Hodor de Game of Thrones nos rompió el corazón en la serie, pero parece que en los libros nos lo volverá a romper de una manera distinta.

Games of Thrones fue na de se las series más exitosas de todos los tiempos y aunque el final de la esta misma resultó ser una porquería mal hecha, al menos podemos estar seguro que algunos de los personajes que aparecen las serie vivirán por siempre en nuestros corazones.

Afortunadamente, los libros aún no han terminado y son bastante distintos a la serie, haciendo que leerlos sea una experiencia totalmente nueva pero familiar. Es gracias a ello que podríamos tener un cambio significativo en uno de los personajes más memorables.

Hold the door!

Hodor es uno de esos personajes que, sin decir realmente más que una sola palabra, logran transmitir mucho y se ganan nuestro corazones. Esto fue especialmente cierto durante una escena en donde nos muestran la razón por la que solamente puede decir una palabra, algo relacionado a viajes en el tiempo y una muerte predestinada.

En una escena que nos rompió el corazón a todos, Hodor dio su vida para que Bran pudiera vivir, al mismo tiempo que se nos mostraba como es que, gracias a Bran mismo, Hodor de niño sufrió visiones de su muerte futura, en donde se le pedía que sostuviera la puerta (Hold the door) frase que repitió hasta que se convirtió en Hodor.

Al parecer, lo que vendrá en The Winds of Winter cambiará mucho la manera en que esto ocurre al poner a Hodor a combatir en lugar de solamente sostener una puerta. Esto se dio a conocer en el libro sobre Game of Thrones llamado “Fire Cannot Kill a Dragon” y en palabras del mismo George R. R. Martin, así es como podríamos ver esta escena en The Winds of Winter.

“Va a haber diferencias en el libro. Ellos lo hicieron muy físico “Sostén la puerta” con la fuerza de Hodor. En el libro, Hodor se ha robado una vieja espada de la cripta. Bran ha estado practicando tomar el control del cuerpo de Hodor, porque Bran ha estado entrenando con la espada. Así que decirle a Hodor que “sostenga la puerta” es más como un “protege el paso” defiéndelo mientras los enemigos se acercan, y Hodor está peleando y matándolos. Un poco distinto, pero la misma idea.”

Así que seguramente lo que veremos en el libro será mil veces más emotivo que lo que vimos en la serie.

Fuente.