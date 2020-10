Free Fire: ¿estás jugando contra un bot? Así puedes identificarlo

Recuerda que en clasificatoria o en modo ráfaga, por lo general, no hay bot. Así que ojo para que no te vayas confiado cuando estés en Free Fire.

Free Fire tiene muchos modos de juego en los que puedes desarrollar tus habilidades. Pero sucede en ocasiones que cuando estás pensando que eres un killer despiadado que no falla, se trataba de que la mayoría eran bot. Los bot no son personajes reales, son creados por el juego y no tiene la capacidad de actuar. A continuación te vamos a explicar como identificarlos. La idea es que ni pierdas el tiempo y estés alerta cuando se trate de otro personaje. Es decir, que no te confundas.

Free Fire y los bot

Dentro de las varias modalidades de juego que hay, en Free Fire, no en todas nos vamos a encontrar bot. Sí eres de los que juega en el modo clásico, ten presente que te vas a encontrar muchos. Después en el modo ráfaga o en las clasificatorias es muy inusual su presencia. Si los hay pero no son muchos, es muy importante que esto lo tengas en cuenta.

La particularidad de los bot es que cuando te ven, si los persigues, salen a correr y no te enfrentan. Sabemos que es una técnica arriesgada, pero es la manera en la que lo puedes saber antes de eliminarlo. Otra manera en la que puedes saber si mataste un bot es en ícono que aparece arriba a la izquierda de tu pantalla.

Al lado del mapa sale un contador que te indica la cantidad de enemigos o contrarios que has eliminado. Entonces así sabrás si exterminaste un bot o un jugador real.