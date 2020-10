Fortnite: el evento de Halloween incluirá un concierto de J Balvin

Fortnite tendrá uno de sus eventos más raros de todos el 31 de octubre, pero a la vez, será uno de los más recordados por todo el mundo.

Te podrá gustar o no Fortnite, pues es algo completamente normal, los gustos de todas las personas son completamente diferentes, y de la misma manera, te podrá o no gustar el reggeaton, pues este tiene un público bastante establecido ya.

Pero cuando juntas las dos cosas en un evento de Halloween, como que las cosas se comienzan a tornar un poco extrañas. Pero ya es una realidad que J Balvin tendrá un concierto en Fortnite de manera virtual.

¡Fortnite, te volviste reggeatonero!

Primero que nada, veamos la manera en que Epic Games describe el mismo evento que se llevará a cabo dentro de Fortnite y que podrás vivir en tus partidas.

“Shadow Midas ha tomado control de The Authority con sus secuaces reanimados. Deténlo antes de que te conviertas en una Sombra tú mismo. Después de ser eliminado en solo, duos o squads, regresarás a la batalla como una Sombra para participar en el Shadow Royale. Únete a compañeros Sombra para derrotar a sobreviviendo usando tus habilidades de otro mundo, como poseer cuerpos o vehículos.”

Ya por si solo el evento de Halloween se escucha aterrador y muy interesante, pero da más miedo saber que el mismo 31 de octubre se llevará a cabo un concierto de J Balvin dentro del juego, el cual incluirá el estreno de una nueva canción en vivo.

Junto a este concierto se va a incluir una nueva skin que se llamará Party Trooper y además, se podrá obtener el estilo de J Balvin si se va al concierto en vivo.

En lo personal no me gusta nada el reggeaton pero entiendo que a otros si pueda gustarle. De igual manera no me gusta nada Fortnite, así que al final del día no me afecta en nada una cosa ni otra. Pero si a ti te gusta una u otra (o las dos) entonces no puedes dejar pasar este evento por nada del mundo.