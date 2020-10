FBI asegura que Irán y Rusia intentan interferir elecciones en Estados Unidos

Está ampliamente documentado que durante la elecciones presidenciales pasadas habrían intervenido grupos de otros países, como Rusia, para influir en el resultado del proceso que terminó eligiendo a Donald Trump como Presidente. Ahora el FBI lanza la alerta de que al parecer el escenario se estaría repitiendo.

Para la actual contienda Donald Trump vuelve a participar para repetir otro periodo en la Casa Blanca, compitiendo contra el nuevo candidato republicano Joe Biden.

Pero la agencia de investigación ha disparado la alarma, tras asegurar que desde Irán y, nuevamente, Rusia, están intentando manipular todo.

El director del FBI, Christopher Wray y el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, fueron los encargados de dar a conocer todos los detalles en una comparecencia pública:

Director of Natl. Intelligence John Ratcliffe: ”We would like to alert the public that we have identified that two foreign actors, Iran and Russia, have taken specific actions to influence public opinion relating to our elections" https://t.co/XaMS3NfiJ4 pic.twitter.com/TmcvY3JFmm

— CBS News (@CBSNews) October 21, 2020