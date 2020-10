Fall Guys Temporada 2 ya tiene fecha de lanzamiento oficial y falta muy poco

Fall Guys ya tiene una fecha de estreno oficial para su segunda temporada y parece que no tendremos que esperar mucho para que llegue a nosotros.

Fall Guys tuvo un éxito tremendo desde que se lanzó de manera gratuita para los usuarios de PS Plus y desde entonces, aunque su fama ha caído un poco, no se ha eliminado por completo y aún cuenta con una gran base de fieles de seguidores que lo juegan diario.

Es así que nos damos cuenta que, sabiendo la fecha de estreno de la segunda temporada, nos hemos emocionado mucho por esto, más de lo que pensábamos.

¡Ya casi está aquí!

El fenómeno de Fall Guys sigue vivo y coleando, tan vivo que nuevos skins, escenarios y emociones llegarán en unos cuanto días a nosotros, tanto para los jugadores de PC como para los que lo juegan en PS4.

Por medio de una publicación en su Twitter oficial, la cuenta de Fall Guys publicó la fecha de lanzamiento de la Temporada 2.

“Anunciar fechas siempre se siente como si estuvieras poniendo una maldición sobre las cosas, pero es mes de Halloween, así que vamos a ponernos una maldición. La temporada 2 se lanza el jueves 8 de octubre La Temporada 1 terminará ahora mientras la Temporada 2 da inicio y ¡vamos a duplicar los puntos de fama de durante este tiempo!”

Así que si estabas esperando un incentivo más para ponerte a jugar de nuevo Fall Guys, ahí lo tienes, dobles puntos, una temporada nueva que se estrena en unos días más y sobre todo, skins, los tan ansiados skins de bruja, hechicero, caballero, dragón y vikingo.

Recuerda que por el momento este juego no se ecuentra en NIntendo Switch ni en Xbox One, por lo que solo puedes coseguir por medio de PC y PlayStation 4, y aunque se ha hablado sobre el tema y se quiere llevarlo a otras consolas, no es prioridad para los desarrolladores, así que no sabemos ni fechas ni nada por el estilo.