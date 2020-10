Facebook prohíbe el contenido de negación del Holocausto

Contrario a posiciones anteriores, Facebook ahora bloquea contenidos que nieguen o distorsionen el Holocausto.

Hasta hace unos meses, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, permitía la difusión de cualquier contenido que negara el Holocausto en la red social. Aunque es judío, Zuckerberg consideraba que debía ser tolerante al respecto.

Eso cambió esta semana. Facebook decidió bloquear cualquier contenido que niegue o distorsione el crimen nazi contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial.

“Mi propio pensamiento ha evolucionado a medida que he visto datos que muestran un aumento de la violencia antisemita”. Estas son palabras de Zuckerberg en un comunicado. “Dibujar las líneas correctas entre lo que es y no es un discurso aceptable no es sencillo”.

“Pero con el estado actual del mundo, creo que este es el equilibrio correcto”, recalcó el CEO de Facebook.

La posición de Facebook

El Instituto para el Diálogo Estratégico encontró que el algoritmo de la compañía promovía el contenido de negación del Holocausto.

Aunque las medidas rigen desde esta semana, la eliminación del material antisemita será gradual.

“La aplicación de estas políticas no puede ocurrir de la noche a la mañana”, escribió Monika Bickert, vicepresidenta de contenido de Facebook. “Hay una gama de contenido que puede violar estas políticas”.

“Tomará algún tiempo capacitar a nuestros revisores y sistemas sobre la aplicación”, agregó Bickert.

¿Qué es el Holocausto?

La llamada Solución final de los nazis sobre la “cuestión judía” llevó al asesinato de más de 6 millones de hebreos durante la Segunda Guerra Mundial.

Comenzó con medidas de presión nazis, como expulsión, bloqueo económico y leyes antisemitas antes del conflicto. La vorágine continuaría con el asesinato sistemático de judíos a lo largo de casi toda Europa.

Para ellos utilizaron campos de concentración como el de Auschwitz-Birkenau.

Con la entrada de soviéticos y norteamericanos a territorio en Polonia y Alemania se encontraron los campos de concentración en 1945.

Además de judíos, los nazis asesinaron a miles de homosexuales, gitanos, Testigos de Jehová y otras comunidades.