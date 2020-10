Facebook prueba una función para acercarte más a tus vecinos… ¿es una buena idea?

Facebook prueba Neighborhoods, una nueva función que permitirá conectar a los usuarios por localidad. Mostrará publicaciones locales, grupos y elementos del mercado, en una medida adaptada a fortalecer a las comunidades y los pequeños empresarios.

Busca competir directamente con Nextdoor, una aplicación que cumple una similar acción.

Conectarse con las personas más cercanas ha sido una necesidad en tiempos de pandemia, ante la dificultad de salir a sitios más lejanos. Aquí apunta Facebook, es su objetivo.

Matt Navarra, consultor de redes sociales, había adelantado la función en un tuit.

