Por estas razones un tipo de enjuague bucal podría prevenir el contagio por coronavirus

El enjuague bucal y otros productos servirían como métodos preventivos. No son la cura del coronavirus, resaltan los científicos a cargo de esta investigación.

Ya pasó más de la mitad del décimo mes del 2020. El coronavirus apareció en China en diciembre del 2019 y se esparció por el mundo los primeros tres meses del año. Todavía no hay una vacuna que frene los efectos de la pandemia. Sin embargo hay múltiples tratamientos que en ocasiones son efectivos y otras totalmente inútiles. El más reciente relaciona a unos tipos de enjuague bucal, con la prevención de contagio o bloqueo del virus en el cuerpo.

Se trata de una investigación a cargo de la Universidad Penn. Los científicos manifiestan que, tras realizar varios estudios llegaron a una interesante conclusión. Los enjuagues antisépticos nasales y orales podrían inactivar los coronavirus humanos. Se centran en específico en los que tienen una estructura parecida a la del Sars-CoV-2, cepa responsable del COVID-19, reseñó Slash Gear.

Según los datos de la investigación, publicados en el portal mencionado, estas sustancias podrían inactivar en un 99,9 por ciento el coronavirus humano, en 30 segundos. Son datos realmente interesantes en caso de que genere dicha efectividad. Pero no hay que dejar de lado el resto de las recomendaciones que emiten los profesionales.

Es decir que esto no es un vacuna contra el virus y el uso de este enjuague bucal no te hace inmune. Cuando mucho podría ser un agregado a los protocolos que ya se siguen desde hace meses. El uso del tapabocas obligatorio, lavarse las manos con frecuencia. Además de no pasarse las manos por la cara y la aplicación de alcohol en gel o antibacterial.

Enjuague bucal y otros productos investigados

Reseña el portal Eurek Alert que además del enjuague bucal hay otros productos capaces de inactivar el virus. "Los productos evaluados incluyen una solución al 1% de champú para bebés. También una olla Neti, limpiadores bucales con peróxido y enjuagues bucales", dijo el Dr. Craig Meyers. Este profesional cuenta con una amplia experiencia en el campo. Es un profesor distinguido de microbiología e inmunología y obstetricia y ginecología.

La idea de este método de prevención es proteger las cavidades nasales y bucales. Estas dos partes del cuerpo es por donde ingresa el virus. Entonces lo mejor es mantenerlas "blindadas", aparte de los insumos médicos ya recomendados.