Elon Musk: Tesla fabricará autos eléctricos para la India

Elon Musk confirmó que Tesla llevará autos eléctricos al mercado de la India, a través de un comentario en Twitter.

El CEO de Tesla respondió a la pregunta de una cuenta denominada Tesla Club India, en Twitter. “El próximo año, seguro”, afirmó Musk a la solicitud de novedades acerca del tema.

De acuerdo con el Indian Times, la compañía se encuentra en conversaciones con funcionarios indios para abrir un centro de investigación y desarrollo en el país.

“Tesla ha mostrado interés inicial para invertir en un centro en Karnataka. Las conversaciones están en una etapa preliminar”, afirmó el funcionario al diario.

Karnataka es uno de los 29 estados de la República de la India. Su capital es Bangalore y es la octava región más poblada, con casi 56 millones de habitantes.

Hasta ahora, según el portal Red Orbit, Musk atribuye a los impuestos de regulación e importación la poca cantidad de vehículos Tesla en el país asiático. El costo más barato actualmente es de 35 mil dólares, pero con impuestos sería casi el doble su valor.

Otra de las razones, de acuerdo con la página, es el constante problema de energía por el que pasa el subcontinente asiático.

El acceso de la población a la energía eléctrica es reducido: según Technology Review, hasta 300 millones de habitantes no lo tenían o era muy limitado.

En 2012, la India sufrió el apagón que afectó a más personas en la historia mundial: casi 600 millones de habitantes estuvieron a oscuras por dos días.

No obstante, el Gobierno ha trabajado para mejorar la situación, exigiendo el desarrollo de fuentes de energía renovables y sostenibles.

Narendra Modi, primer ministro de la India, apoya la propuesta de Elon Musk. En 2015, la autoridad visitó la fábrica de Tesla en Fremont California, acompañado por Elon Musk.

Thanks @elonmusk for showing me around at @TeslaMotors.Enjoyed discussion on how battery technology can help farmers pic.twitter.com/r2YuSPPlty

— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2015