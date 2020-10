Elon Musk entra a guerra de precios con Lucid Motors y anuncia Model Y para diciembre

Durante años Elon Musk se ha mantenido como el referente absoluto y obligado en la naciente industria de los coches eléctricos para uso civil con Tesla Motors.

La realidad es que sólo era cuestión de tiempo para que la competencia en serio iniciara. Y al parecer fueron los chicos de Lucid Motors los responsables por iniciar la afronta.

Con el lanzamiento de su nuevo coche Lucid Air, con un precio por debajo del Model S de Tesla era sólo cuestión de tiempo para ver la reacción de Musk y acaba de suceder.

A través de su cuenta oficial de Twitter Elon ha publicado un mensaje en tono casi de broma donde alude indirectamente a Lucid Motors y anuncia como respuesta al "reto" una rebaja adicional al precio del Model S.

Introducing the new elemental version of the high-performance, ultra-efficient #LucidAir – post-luxury electric attainable from $69,900* (after US tax credit).

Reserve yours for just $300 and receive 3 years of included Nationwide @ElectrifyAm Charging. https://t.co/6EFqNo10MK pic.twitter.com/IToazgHBcn

— Lucid Motors (@LucidMotors) October 14, 2020