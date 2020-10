Elon Musk libera la beta de Conducción Autónoma Total en sus coches Tesla

La cuenta de Twitter de Elon Musk parece ser una fuente inagotable de información de todo tipo. En un momento el sujeto habla de explorar Marte y al siguiente hace un anuncio que puede revolucionar la industria automotriz o por lo menos la experiencia de conducción de un auto.

Eso es justo lo que sucedió por la tarde de este 20 de septiembre de 2020, cuando el dueño de Tesla Motors confirmó por ese medio la liberación de las pruebas beta de su nuevo y ambicioso sistema de Conducción Autónoma Total.

Pero cómo podría esperarse hay algunos detalles que es prudente conocer antes de emocionarse.

La publicación de Elon Musk en su red social favorita fue un poco críptica y a muchos pudo pasarles desapercibida por no dominar el término "FSD".

FSD beta rollout happening tonight. Will be extremely slow & cautious, as it should.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2020