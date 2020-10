Este es el editor de videos recomendado para principiantes

No necesitas tener gran conocimiento para manejar este editor de videos, ideal para principiantes.

Si te has iniciado en el mundo de la edición de videos pero no sabes cuál programa utilizar, entonces has llegado al sitio correcto.

Un principiante siempre va a necesitar de dos cosas a la hora de comenzar: una herramienta que ofrezca calidad de edición y que también sea sencillo de utilizar.

En ese caso la mejor opción es VideoProc, considerado una de las mejores alternativas de edición de video para principiantes que quieran editar material 4K desde Windows.

En la mayoría de los casos, los programas con altos requisitos para profesionales capaces de editar videos en 4K tienen un costo, como también el uso de programas conocidos como Adobe Premiere Pro.

Este último podría no ser la mejor opción para principiantes debido a lo complejo que suelen ser los programas de Adobe, es por eso VideoProc puede ser una elección ideal y te explicamos las razones.

Los principiantes aprenden a manejarlo con facilidad

Sin tener un conocimiento previo del programa o leer su manual, cualquier persona puede aprender a manejar VideoProc rápidamente, ya que su atractiva interfaz es fácil de entender, limpia y muy ordenada.

Bueno para todo tipo de videos 4K

En este caso, VideoProc es el único editor básico capaz de procesar y trabajar con material 4K y 8K, ofreciendo un resultado sin errores y bastante limpio.

Según PC World, este programa permite "los últimos códecs HEVC / VP9 / ProRes, los vídeos [email protected], [email protected], 3D y 360° VR, y los vídeos en cualquier extensión".

No necesitas tener una super PC para instalarlo

VideoProc, a diferencias de muchos otros programas de edición, se puede instalar en ordenadores antiguos sin problemas, ya que no requiere de altos requisitos para su uso.

Es decir, este programa puede utilizarse con mínimo un procesador Intel® o AMD® a 1 GHz, 2GB de RAM y 200 MB de almacenamiento libre en el disco duro.

Otra gran ventaja que tiene VideoProc es que proporciona un excelente rendimiento procesando video 4K si el GPU no es menor a NVIDIA® GeForce GT 630, Intel® HD Graphics 2000, AMD® Radeon HD 7790, explica PC World.