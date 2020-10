Dross: un aterrador video lo vuelve tendencia en redes sociales

Un nuevo video de terror de parte de Dross ha causado conmoción en redes sociales, y aquí te lo presentamos en toda su perturbadora gloria.

Dross se ha vuelta tendencia una vez más en redes sociales y es gracias a que uno de sus videos ha aterrado y perturbado a miles de personas alrededor del mundo. No es para menos, pues las imágenes mostradas en esta serie de videos podemos ver a una cantidad enorme de fenómenos paranormales que no son nada sutiles, sino que incrementan en intensidad de una manera que casi no se ha visto en otras historias similares.

Una tienda embrujada

La historia que se nos presenta de parte de Dross es una de las más aterradoras que hemos visto actualmente, pues nos presenta a una familia que está siendo acosada por lo que parecen ser muchos entes paranormales.

Todo comienza con una grabación a una escuela que se encuentra al otro lado de la calle. Es ahí que se puede ver claramente una aparición. Desde entonces empiezan a ocurrir mucho otros fenómenos difíciles de explicar.

Uno de ellos es lo que se ha visto muchas veces, como tirar cosas en la casa o mover una silla. Pero más pronto que tarde se comienzan a ver apariciones que son prácticamente físicas y tangibles y no solamente sombras que a penas se pueden ver.

Es por eso que las personas se han aterrado tanto con este video, pues se nos muestra el rostro real de un fantasma en más de una ocasión y de manera muy clara. Además de unos que otros fenómenos que acompañan las apariciones como golpes en puertas y dentro de un ropero o incluso psicofonías.

Te dejamos aquí el video de Dross para que te hagas una opinión por ti mismo sobre este tema.

Sin duda es una de las mejores cosas que hemos visto de parte de Dross últimamente y también en cuanto a cosas de terror se refiere. Esperamos saber más sobre esta familia y sus apariciones paranormales.