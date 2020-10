Dragon Ball: el mundo celebra el cumpleaños de Masako Nozawa, la voz original de Gokú

Cada nueva filtración sobre el manga de Dragon Ball Super tiene a los fans en la orilla de su asiento y al borde de un ataque de nervios.

Estamos en ese punto donde no sabemos si la resolución del asunto con Moro será épica o peligrosamente repetitiva cómo ya hemos visto antes.

Pero en medio de este panorama surge una ocasión de celebración auténtica: el cumpleaños de Masako Nozawa, la actriz de doblaje (o seiyū) que ha dado vida a Gokú durante todas estas décadas.

Nozawa nació un 25 de octubre de 1936 en la Ciudad de Tokio, Prefectura de Tokio, de modo que este 2020 cumple 84 años.

Ella ha acompañado a la franquicia de Dragon Ball desde el inicio de su adaptación al anime allá por 1986 y desde entonces ha dado vida a Gokú en todas las facetas del personaje. Desde su infancia hasta ahora en su etapa adulta de casi Dios y máquina mundial de hacer dinero.

Como sería obvio esperar los fans de todo el mundo tienen presente esta fecha y han utilizado redes sociales como Twitter para manifestar su cariño y felicitar a Masako Nozawa por todo lo largo y ancho del planeta:

On Behalf of The Toonami Faithful

We Wanna Wish

The Happiest of Birthdays To

Our Legendary Saiyan,

Masako Nozawa

Thank You for giving life

To so many Beloved Characters#Toonami #DragonBallSuper #DragonBallZ/GT pic.twitter.com/ekpnnVIi0t

