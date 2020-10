Mutiverso a la vista: Benedict Cumberbatch llevará a su 'Doctor Strange' hacia Spider-Man 3

El protagonista de Dr Strange, Benedict Cumberbatch, que también apareció en los dos últimos filmes de Avengers, estaría en nueva entrega de Spider-Man.

Todos los caminos nos llevan al Multiverso. Con la reciente confirmación de Jamie Foxx como Electro, para que aparezca en Spider-Man 3, llega una nueva incorporación. Se trata de Benedict Cumberbatch, para que ejerza su papel como Doctor Strange. La información fue revelada, en exclusiva, por The Hollywood Reporter.

Si la llegada del Electro del Spider-Man de Andrew Garfield, nos dio una pista de que se viene el multiverso, ahora prácticamente queda confirmado. Y es que la llegada de Doctor Strange, amo y señor de las líneas temporales, es lo adecuado para explicar este tema. Además que la segunda entrega del héroe hechicero tiene como título 'Multiverse Madness'.

Entonces lo que esperamos ver en Spider-Man: Far From Home, finalmente lo veremos en la tercera parte del arácnido. Esta misma todavía no cuenta con un título confirmado, pero ya hay varios actores y actrices en la lista.

Rodaje de Spider-Man 3 y Doctor Strange 2

Estas dos películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sufrieron directamente los retrasos de la pandemia. Entonces con la vuelta a la acción, las fechas del rodaje probablemente van a coincidir. En primer lugar Spider-Man 3 comenzará el trabajo a finales de octubre, en Atlanta. Mientras que Doctor Strange tiene la misma fecha pautada, pero en la capital del Reino Unido, Londres.

Resta que desde Marvel y Sony realizan la ruta de planificación. Es necesario para que Benedict Cumberbatch pueda cumplir con ambos compromisos. Los eventos registrados en Avengers: Endgame abren todo un multiverso de posibilidades. La simple acción de haber viajado en el tiempo, para buscar las gemas del infinito, modificaron varios aspectos de múltiples realidades.

Entonces esto hace que crezca la expectativa que tienen los fanáticos de ver a los tres últimos actores que interpretaron a Spider-Man, en una misma película. Muchos tienen la esperanza de ver a Toby Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, bajo la mascara de Spidey.