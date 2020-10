Disney Plus será el lugar de estreno de la próxima película de Pixar

Parece que Disney ha aprendido de sus errores y muestra de ellos es la nueva película de Pixar, la cual se estrenará en Disney Plus sin costo adicional.

Disney Plus será el lugar en donde veamos muchas nuevas películas de parte de Disney y de Pixar, pues es gracias a la pandemia que estamos viviendo hoy en día que es casi imposible tener un estreno en cines que logre llenar la expectativas de la empresas.

Es por eso razón que se ha anunciado que la próxima gran película de la casa de animación Pixar será exclusiva de Disney Plus, reemplazando a las salas de cine por las salas de nuestras casas.

El futuro es hoy

Es una situación muy triste el hecho de que los cines se han convertido en lugares peligroso a los cuales visitar, pues antes eran considerados una de las formas de entretenimiento de fin de semana más populares de todas, al menos a mí me encantaba ir cada fin a ver una película distinta.

Ahora el mundo ha cambiado gracias al coronavirus y ni las producciones cinematográficas ni las exhibiciones de películas volverán a ser las mismas de antes. Muestra de ello es la nueva película de Pixar: Soul.

No solamente deberemos adquirir Disney Plus para poder verla, sino que también será “gratuita” para todos los suscriptores de la plataforma de streaming, y lo pongo entre comillas porque debes pagar la suscripción para poder verla, pero esto es un gran paso a la dirección correcta, pues el live action de Mulan tenía un costo extra a la suscripción de la plataforma.

Parece entonces que ya están aprendiendo que los mortales no nadamos en piscinas hechas de oro y esperemos que continúen con esta tendencia de estrenar sus nuevas producciones sin costo extra dentro de su plataforma, de lo contrario es casi redundante contratar un servicio que no contiene los estrenos de la empresa misma que lo maneja, es como si Netflix te cobrara extra para ver sus nuevas producciones. Realmente no tiene sentido.