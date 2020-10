Disney+: Estas son seis de sus películas clásicas con advertencias sobre connotaciones racistas

Disney+ añadió un mensaje de advertencia a seis de sus películas clásicas debido a las connotaciones racistas que utilizan.

“Estaban equivocados entonces y están equivocados ahora”, es la frase con la que Disney+ busca crear conciencia respecto a algunos personajes o episodios.

Disney+ has added an on-screen content advisory to films that include “negative depictions and/or mistreatment of people or cultures.”

The message displays prior to several films including Lady and the Tramp, Jungle Book Aristocats, Dumbo, Peter Pan, and Swiss Family Robinson. pic.twitter.com/C9m2wOgQ7i

— Scott Gustin (@ScottGustin) October 15, 2020