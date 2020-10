Dos objetos espaciales de China y Rusia estuvieron a poca distancia de colisionar en la órbita de la Tierra

Muchos no conocen que la cantidad de basura espacial que hay sobre la órbita de la Tierra es excesiva. Hasta en el espacio dejamos contaminación. Entonces ocurre en dos pueden colisionar y esto genera que se genera muchos más desechos. Es lo que estuvo a punto de ocurrir entre un satélite muerto perteneciente a Rusia y un cohete de China.

Datos actualizados en junio del 2019 revelan que más de 19 mil escombros espaciales. Una colisión entre dos de gran tamaño dejaría como resultado que este número crezca. Explica Daily Mail que esto no genera un riesgo para quienes estamos en la Tierra. Sin embargo si es un peligro para los satélites que están en funcionamiento.

Es entonces donde entran las empresas que se encargan de monitorear constantemente lo que ocurre en el espacio. Estas empresas observan la trayectoria de los desechos y emiten informes sobre si hub0, o no, colisión.

Una de estas empresas se llama LeoLabs y recientemente publicó uno de estos informes. Detalló el tamaño de cada objeto y describió la línea por la que se mueven. Manifestaron que el cohete chino Chang Zeng 4C y el satélite ruso Kosmos-2004 estuvieron a 11 metros aproximadamente de chocar. Asimismo desde la empresa aseguran que la posibilidad de que colisionen es tan solo de un 10%.

"Nuestros últimos datos confirman que Cosmos 2004 aún está intacto. Nuestra evaluación de riesgo final mostró una distancia de falla calculada de 11 metros", escribieron en Twitter, según reseñó el portal antes citado.

Our latest data confirms Cosmos 2004 is still intact. Our final risk assessment showed a computed miss distance of 11 meters (+16 / -11 meters at 1-sigma uncertainty).

More to come next week as we will share a more detailed risk analysis of this event. pic.twitter.com/iTWXyLANrm

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 16, 2020