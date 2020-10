¿Has visto el primer cortometraje de David Lynch? Six Men Getting Sick

Una obra maestro... o eso creemos.

David Lynch es, hoy en día, uno de los directores de cine y televisión más respetados del mundo, también fue uno de los más influyentes de si generación.

"Six Man Getting Sick" fue su primer cortometraje y fue la antesala de grandes obras maestras como: "Blue Velvet", "Twin Peaks", "Lost Highway", "Mulholland Drive" o "The Straight Story".

Este trabajo data del año 1967 y fue descrito por el mismo Lynch como: "57 segundos de desarrollo y pasión, y tres segundos de vómito".

El presupuesto de este trabajo fue de 200 Dólares USD y el reconocimiento que recibió fue el trampolín para realizar su segundo cortometraje: "The Alphabet".

Sin más, les dejamos la pieza, cortesía de nuestros amigos de Mundo Bizarro: