Ya parece un mal chiste, pero Cyberpunk 2077 ha sido retrasado OTRA VEZ

Pareciera que hemos escrita esta nota cientos de veces, así que la costumbre ya no nos deja sorprendernos al decirles que Cyberpunk 2077 ha sido retrasado otra vez.

El esperado título de CD PROJEKT RED ha informado en sus cuentas oficiales lo que muchos ya toman como un meme, como algo esperable:

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020